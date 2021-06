La FGTB signera l'accord social

La FGTB a confirmé son approbation du projet d'accord social. "Un certain nombre de voix (Jeunes FGTB) est arrivé en retard et n’a pas pu être pris en compte", a précisé le syndicat.

On vous refait en vitesse le film du psychodrame qui a secoué la maison rouge ces derniers jours. Tout commence mardi lorsque la FGTB , à l'instar de la CSC et de la CGSLB, avalise le projet d'accord social . Pour rappel, celui-ci prévoit entre autres un relèvement progressif du salaire minimum ainsi que des mesures de flexibilité sur le travail, principalement sous la forme d’heures supplémentaires défiscalisées.

Loin d'être glorieuse, l'approbation se joue à quelques milliers de voix sur plus d'un million de votants. Après décompte, le camp du "oui" l'emporte avec 49,06% des suffrages, contre 49,01% pour les partisans du "non". De surcroît, ce résultat laisse transparaître des différences communautaires, avec plus de 80% des militants wallons s'étant opposés à ce deal conclu avec le patronat. Soyons clairs, il ne doit son salut qu’aux soutiens de l’aile flamande, et dans une moindre mesure bruxelloise, du syndicat.