La syndicaliste et le patron, au-delà du "bon vieux clivage"...

L'Echo a réuni Selena Carbonero Fernandez de la FGTB et Stéphane Burton, patron du groupe Orizio. Avenir de l'industrie, gouvernance, indexation salariale, fiscalité, crise énergétique ou marchés publics: il n'a guère fallu pousser pour que ces deux-là débattent. Et se retrouvent sur une série de constats et solutions. Comme quoi, la concertation sociale n'a pas dit son dernier mot.