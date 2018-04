Corée du Sud et USA s'exercent à la guerre

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé leurs manoeuvres militaires annuelles conjointes prévues pour durer un mois. Ca se fait chaque année, mais cette fois, le contexte est différent.

Par le passé, ce type d'exercice ne manquait jamais de provoquer des tensions sur la péninsule. La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, considère les exercices militaires conjoints de Seoul et Washington comme la répétition générale de l'invasion de son territoire. Mais cette fois, le dégel diplomatique avec Pyongyang s'accélère et les manoeuvres seront plus discrètes que d'habitude.

Le nouveau contexte. Les jeux Olympiques organisés en février en Corée du Sud furent l'occasion d'un remarquable rapprochement qui a débouché sur des propositions de sommets entre le Sud et le Nord, ainsi qu'entre Pyongyang et "l'ennemi impérialiste" américain. Depuis, le président nord-coréen Kim a fait ses débuts sur la scène diplomatique la semaine dernière en se rendant en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping. Il a également rencontré à Pyongyang le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, lequel a annoncé que le Nord participerait aux JO de 2020 et 2022. Le 27 avril une rencontre est prévue entre le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen Moon Jae-in. Ce sommet doit être suivi par un face-à-face historique entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump en mai.

En quoi consistent ces exercices militaires? Foal Eagle est un exercice de terrain (opérations terrestres, aériennes et navales et opérations spéciales) qui rassemble environ 11.500 soldats américains et 290.000 militaires sud-coréens. Key Resolve est un exercice de commandement à base de simulations sur ordinateur.

♦ Foal Eagle débute le jour même où des stars de la K-pop sud-coréennes donneront un concert historique à Pyongyang.