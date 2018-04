Kim Jong Un annonce la fin des essais nucléaires nord-coréens

Décision spectaculaire de la Corée du nord ce samedi. Elle a en effet annoncé la fin de ses essais nucléaires et de ses tests de missiles intercontinentaux ainsi que la fermeture de son site d'essais atomiques, une décision aussitôt saluée par Washington et Séoul mais accueillie avec prudence par Tokyo.

"Le travail pour installer des ogives nucléaires sur des missiles balistiques est terminé", a-t-il assuré. Cette annonce intervient moins d'une semaine avant le sommet prévu entre Kim Jong Un et son homologue du sud, Moon Jae-in, qui préfigure un sommet historique qui devrait avoir lieu entre Kim Jong Un et Donald Trump, en principe début juin.

Le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe a salué l'annonce nord-coréenne, "mais le point important est de savoir si cette décision conduira à l'abandon complet du développement nucléaire et celui des missiles, d'une façon vérifiable et irréversible", a-t-il dit.

"Nous soutiendrons [la Corée du Nord] au travers du dialogue et de consultations avec les parties concernées afin de trouver une solution à ses inquiétudes et d'améliorer les relations mutuelles."

De son côté, la Chine s'est dite satisfaite de cette annonce du leader nord-coréen. "Nous soutiendrons [la Corée du Nord] au travers du dialogue et de consultations avec les parties concernées afin de trouver une solution à ses inquiétudes et d'améliorer les relations mutuelles", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lu Kang. "Nous espérons que toutes les parties feront un pas dans la même direction et prendront des mesures concrètes en faveur de la paix et du développement commun dans la région", dit encore le communiqué.