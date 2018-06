Kim Jong-un, le retour en grâce d'un dirigeant habile

"L es femmes de plus de 50 ans l’adorent, le trouvent bien élevé, respectueux des aînés, parlant correctement et faisant de l’humour de manière appropriée." Ce portrait flatteur dressé par le populaire commentateur politique sud-coréen Kim Ou-joon n’est pas celui de la dernière star de la K-Pop. Il évoque Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, qui bénéficie depuis sa très médiatisée rencontre le 27 avril avec le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, d’une réelle sympathie dans la partie méridionale de la péninsule, où les convenances restent primordiales.

Un frère aîné assassiné

Sa prise en main du pouvoir n’était pas acquise à cause de son inexpérience présumée et parce qu’en Corée du Nord, pays toujours imprégné de tradition confucéenne, le fils aîné succède au père. L’aîné des enfants de Kim Jong-il était Kim Jong-nam, né en 1971 d’une liaison avec une danseuse . Écarté de la succession, il a été assassiné en 2016 à Kuala Lumpur, semble-t-il par des agents du Nord.

Kim Jong-un serait né le 8 janvier 1984. Il est le deuxième fils de Kim Jong-il et de Ko Yong-hui (1952-2004), une autre danseuse. Le premier est Jong-chol né en 1981. Les deux ont une sœur, Yo-jong, née en 1989 et aujourd’hui proche de Jong-un.

Selon sa tante maternelle Ko Yong-suk, réfugiée aux Etats-Unis depuis 1998, Jong-un fut un enfant turbulent et colérique . Impressionné par la dureté de son caractère, son père l’aurait préféré à Jong-chol comme successeur, un choix qui aurait été validé dès ses huit ans. Comme le rappelle Sébastien Falletti dans le très vivant ouvrage "La piste Kim" (Équateurs, 2017), Jong-un reçoit ce jour-là un uniforme de l’armée et "exige qu’on l’appelle ‘camarade général’, comme son père" .

Quatre ans en Suisse

Bonhomie

Dès son arrivée au pouvoir, le régime construit une image de Kim Jong-un axée sur sa ressemblance avec son grand-père Kim Il-sung (1912-1994), le fondateur de la République populaire et démocratique de Corée en 1948 (RPDC, nom officiel de la Corée du Nord) qui, lui aussi, avait accédé jeune aux plus hautes responsabilités: même physique, même gestuelle, même sourire. À la différence de son père, réputé austère, Kim Jong-un joue de la bonhomie. Ce grand fumeur, amateur de bonne chère, serre les mains, bavarde avec des ouvriers et des agriculteurs, sourit volontiers et plaît aux jeunes.