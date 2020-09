La coalition Vivaldi veut mettre fin aux régularisations fiscales en 2023

Cette mesure fait partie des réformes envisagées par les sept partis. Mais d'autres points, notamment le casting des ministres, restent à discuter.

Les régularisations fiscales – à savoir la possibilité de "blanchir" de l’argent sale moyennant le paiement d’une amende – devraient se terminer en 2023. Cette mesure fait partie des réformes que les sept partis de la future coalition Vivaldi ont reprises dans leur note. C’est grâce à ce document – qu’un vent favorable nous a fait parvenir – que le blocage entre les libéraux, les socialistes, les verts et le CD&V a pu être résolu, ce qui a permis à Alexander De Croo (Open Vld) et Paul Magnette (PS) d’être envoyés sur le terrain comme formateurs.

En 2013, le gouvernement Di Rupo avait mis fin aux régularisations fiscales, mais elles ont été relancées sous le gouvernement Michel. Ceux qui souhaitent blanchir leur argent sale doivent s’acquitter d’une amende en plus des taxes. Chaque année, le taux de pénalité augmente de 1%. En 2019, 400 millions d’euros d’argent sale ont ainsi été déclarés. Cette année, le compteur se situe déjà à 130 millions d’euros. Les socialistes et les verts avancent des objections de principe contre ce système et ont exigé qu’il y soit mis fin en 2023.

"C’est du pragmatisme, car cela peut rapporter de l’argent" Les libéraux

Chez les libéraux, on ne considère pas vraiment cette mesure comme une concession. "C’est du pragmatisme, car cela peut rapporter de l’argent", peut-on entendre. La raison sous-jacente, c’est que si les contribuables ayant de l’argent noir comprennent que c’est leur dernière chance de le blanchir, ils seront plus enclins à le faire. Steven Vanden Berghe, le président du Service des décisions anticipées ("Ruling") du SPF Finances, a déclaré en juin qu’en plus des montants élevés parqués dans les paradis fiscaux, des "milliards d’euros" d’argent sale étaient placés sur des comptes bancaires belges.

Dans la note d’accord Vivaldi, chaque partie a remporté quelques trophées. Les socialistes ont obtenu la pension minimale de 1.500 euros et une hausse des allocations, les libéraux ont décroché la non-taxation des plus-values sur le patrimoine et des titres, et ont exigé que l’on poursuive une certaine orthodoxie budgétaire. Les verts ont obtenu une politique ambitieuse et une sortie du nucléaire, et le CD&V une régionalisation plus poussée des compétences en matière de soins ainsi que la garantie qu’il sera tenu compte de leur avis sur des questions éthiques.

De nombreux problèmes doivent encore être discutés en profondeur. Il s’agit tout d’abord du budget: quelle nouvelle politique le gouvernement mettra-t-il en place et comment sera-t-elle financée ? Par ailleurs, les libéraux souhaitent qu’une série de réformes du marché de l’emploi soit entamée, même si aucune économie ne pourra se faire sur le chômage et la prépension. Une large réforme fiscale est en vue, même s’il s’agira surtout de travaux préparatoires pour la fin de la législation 2024. Enfin, on parle d’une "contribution des plus nantis, tout en respectant l’entrepreneuriat", sans que l’on dise clairement ce que l’on entend par là.