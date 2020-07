Vers une histoire sans fin?

"Do you ever have déjà-vu, Mrs Lancaster?" En Belgique, on a tous un Bill Murray qui sommeille en nous. Dans le film "Un jour sans fin", l’acteur américain est condamné à vivre quotidiennement la même journée, subissant les mêmes conversations, réagissant aux mêmes événements, avec les mêmes personnes. Si vous revenez de vacances ce samedi et que vous vous posez la question: "Alors ce gouvernement?" Pas de panique: rien n’a changé, ça négocie. Sauf que… Sauf que cette fois, ce sont Paul Magnette et Bart De Wever, les quarterbacks des deux plus grosses formations du pays, qui se sont lancés sur le terrain. Une percée dans ce jour sans fin? Oui et non. Oui, par la personnalité des acteurs en présence. Non, parce que l’axe PS/N-VA a été tenté à plusieurs reprises et ce, dès que les coalitions régionales ont été mises en place. Retour donc à la case départ, celle sortie des urnes il y a plus de 400 jours.