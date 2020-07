Une victoire de Biden pourrait relancer les relations transatlantiques

"Une administration Biden au pouvoir opérerait une réinitialisation complète de la politique étrangère américaine après quatre années Trump", écrit Alexander Soros, vice-président des Open Society Foundations.

C’est un point de vue largement répandu. De nombreux commentateurs européens estiment que les relations Amérique-Europe ne changeraient pas significativement même si un démocrate venait à battre le président Donald Trump. Selon eux, un Président américain démocrate demeurerait protectionniste sur le plan commercial, proche des prétendus instincts isolationnistes de l’opinion américaine, et tout aussi peu enthousiaste que son prédécesseur quant à l’idée de signer des chèques pour la défense de l’Europe.

Or, il est impensable que Joe Biden n’opère, s’il est élu, aucun changement majeur dans la politique américaine vis-à-vis de l’Europe. Biden a toujours été un transatlantiste convaincu, et il est parvenu, au cours d’une carrière politique longue de plusieurs décennies, à nouer des relations étroites avec certains dirigeants européens clés, dont la chancelière Angela Merkel. Vice-Président de 2009 à 2017, il a toujours été disponible pour apporter sa diplomatie personnelle lorsque le président Barack Obama ne l’était pas.

Si les observateurs européens ont raison de douter d’un retour de la relation transatlantique à son état pré-trumpien, ils sous-estiment pour autant ce qu’une victoire de Biden pourrait signifier pour la politique étrangère américaine. Le Parti démocrate demeure un parti de valeurs, et une administration Biden au pouvoir opérerait une réinitialisation complète après quatre années Trump, en rétablissant l’Amérique dans son statut de leader responsable sur la scène mondiale.

Là où Trump a passé son mandat à provoquer des tensions avec l’Europe autour du changement climatique, du commerce, et des droits de l’homme, Biden réinviterait l’Amérique à la table de la diplomatie. Les États-Unis rejoindraient l’accord climatique de Paris, concluraient à nouveau des accords commerciaux, et participeraient aux efforts coopératifs visant à faire en sorte que l’innovation technologique se conforme aux principes des droits de l’homme.

Au sein de l’Union européenne, l’image de l’Amérique est aujourd’hui plus désastreuse que jamais, après la réponse tardive, incohérente et inefficace de l’administration Trump face à la crise du Covid-19, réponse qui consiste en grande partie à faire des reproches aux autres pays, plutôt qu’à coopérer avec eux. L’un des premiers objectifs de politique étrangère de Biden consisterait très certainement à corriger cette erreur, en considérant le Covid-19 comme la crise mondiale qu’elle est.

Avec Biden à la Maison-Blanche, les télécoms européens tels que Nokia et Ericsson seraient reconnus et soutenus comme les défenseurs de l’alliance 5G transatlantique, et les États-Unis aideraient l’Europe à se sevrer du gaz russe, dans sa transition vers des énergies propres. Une administration Biden reconnaîtrait par ailleurs la nécessité de négociations pour un renouvellement du traité New Start avec la Russie sur les armes nucléaires, qui expire en 2021.

Plus important encore, une administration Biden honorerait tout simplement ses engagements, et inspirerait confiance quant au respect par l’Amérique de ses obligations auprès de ses partenaires et alliés à travers le monde. La seule question consisterait à savoir si l’Europe, de son côté, serait prête à faire les choix difficiles nécessaires au renouveau de l’alliance.

Ceci exigerait de l’UE qu’elle place ses valeurs au-dessus des opportunismes politiques et diplomatiques. Ce faisant, l’Europe montrerait à l’opinion américaine qu’elle n’est en rien la passagère clandestine décrite par Trump, mais bien une partenaire fiable et confiante. En réalité, les Américains observent d’ores et déjà souvent l’Europe en quête d’idées politiques, qu’il s’agisse de faire face aux sociétés du Big Tech, de protéger le droit à la vie privée, ou d’assurer une couverture santé et autres composantes essentielles du filet de sécurité sociale. Un renouveau de la relation transatlantique pourrait bien favoriser le flux d’idées européennes vers les États-Unis.

