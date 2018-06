Grèce: une page se tourne, c'est la fin de la crise

Que dit l'accord?

• La Grèce maintiendra un excédent primaire de 3,5% de son produit intérieur brut (PIB) jusqu'en 2022 et s'en tiendra ensuite aux règles budgétaires de l'UE, ce qui représenterait un excédent primaire de 2,2% du PIB en moyenne entre 2023 et 2060, selon les estimations de la Commission européenne.

• La zone euro transférera à la Grèce les bénéfices réalisés sur les obligations grecques par la Banque centrale européenne et les banques centrales de la zone euro deux fois par an, en décembre et juin, à partir de 2018 jusqu'en juin 2022. L'argent sera utilisé pour réduire les besoins de financement bruts ou pour financer d'autres investissements convenus et sera conditionné au maintien des réformes acceptées par la Grèce.