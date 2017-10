Suivez l'édition 2017 de "L'Entreprise de l'Année" en direct

Interview Daoust Entreprise de l'Année

Giles Daoust CEO de Daoust, lauréat 2016

L’obtention du titre d’Entreprise de l’Année a-t-elle changé les choses pour votre société?

Cela a été un moment déterminant dans l’histoire de Daoust. Tout d’abord parce que le prix récompensait une période de forte croissance, d’innovation et d’affirmation de notre culture d’entreprise "Welcome to the Family". Ce sont tous les collaborateurs de Daoust qui se sont vus récompensés pour leurs efforts constants. Une magnifique récompense, et un formidable outil de motivation en interne pour nos collaborateurs. J’ajouterai que le prix est intervenu à un moment clef de l’histoire de Daoust: début 2015, mon père Jean-Claude m’a transmis les rênes de l’entreprise que mon grand-père avait fondée en 1954. Le prix de l’Entreprise de l’Année a donc aussi récompensé une transition familiale réussie, sans doute grâce à beaucoup de préparation, de dialogue et d’écoute. D’un point de vue familial, ceci nous a apporté une énorme satisfaction.

Et pour son dirigeant?

Sur le plan personnel, cela a entériné de la plus belle des manières ma reprise de la direction de Daoust il y a maintenant presque trois ans – un défi important pour un jeune CEO d’aujourd’hui 37 ans. Je suis également très honoré – et passionné – de participer au jury de l’édition 2017.

Quels sentiments avez-vous éprouvés?

Nous nous souviendrons toujours de ce soir où a été annoncée notre victoire, et de la joie intense que mon père et moi – et notre équipe, dont plusieurs membres étaient présents –avons ressentie. Nous sommes très reconnaissants envers les organisateurs du concours, pour tous les efforts mis dans une organisation impeccable et les nombreuses étapes de sélection très élaborées, qui font de l’Entreprise de l’Année la plus prestigieuse distinction pour une entreprise en Belgique.