Easyfairs est l'Entreprise de l'année 2018

Croissance insolente et marges solides: la stratégie de niche de l’organisateur de salons et gestionnaire de halls d’exposition Easyfairs porte ses fruits. La voici récompensée du titre de L’Entreprise de l’année, décerné par EY, L'Echo et BNP Paribas Fortis.

Du premier Salon de l’étudiant organisé par une bande d’amis sous la houlette d’Eric Everard, à la multinationale des foires et salons qu’est devenue Easyfairs, l’enthousiasme des débuts est toujours là. Créée en 1997 sous la bannière Artexis, la société a d’abord connu une importante phase d’expansion en lançant et en rachetant de nombreux salons B2C et B2B en Belgique ainsi qu’en acquérant ou en gérant des halls d’exposition.

En 2004, Eric Everard et ses équipes ont imaginé le concept Easyfairs, le "Ryanair des salons", soit une formule tout compris et low cost qui a permis le lancement d’une centaine de salons B2B aux quatre coins de l’Europe. En 2011, le groupe s’est développé en Scandinavie et en 2016, aux Pays-Bas. Après avoir vécu des vies parallèles, Artexis et Easyfairs ont fusionné en 2013 pour former le groupe Artexis-Easyfairs. Depuis cette année, par souci de simplicité, il a opté pour la seule marque Easyfairs.

Aujourd’hui, Easyfairs se positionne davantage dans l’organisation de salons (80% de son chiffre d’affaires) que dans la gestion de halls d’exposition (20%). " Le hall est devenu un moyen de développer des salons, pas un objectif ", explique Eric Everard. Easyfairs exploite dix halls en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède.

B2B de niche

Easyfairs organise aujourd’hui 218 foires et salons par an, dans 20 pays en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Essentiellement dans le B2B. " Notre stratégie est double, détaille le CEO? D'une part être leader dans des pays de petite ou moyenne de taille. D’autre part, être un leader mondial dans des salons professionnels hyperspécialisés où il y a peu de concurrence ce qui permet de les dupliquer un peu partout." Avec vingt salons par an, l’emballage est son premier créneau, devant la logistique, le transport, la maintenance et l’automatisation. Au total, Easyfairs couvre une trentaine d’industries.

La digitalisation a poussé l’entreprise à se focaliser davantage sur le visiteur, soit "des communautés qu’il faut servir en leur offrant une expérience qui leur donne une vision de leur avenir, qui favorise les contacts entre les membres de la communauté via des conférences, des start-ups villages, des innovation galeries, etc. ", détaille Eric Evrard, qui n’a jamais trop cru dans les salons virtuels car, selon lui, rien ne remplace la découverte en live des innovations et le networking que permettent ces grand-messes.

A l’affût d’acquisitions

Les chiffres d’Easyfairs montrent le bien-fondé de cette vision. L’entreprise, qui emploie 752 collaborateurs et qui se place dans le top 15 mondial, a vu son chiffre d’affaires croître de 13% par an en moyenne depuis dix ans, soit 161,5 millions d’euros à l’issue de l’exercice 2016-2017. Côté profits, l’ebitda a presque doublé, passant de 17,5 à 31 millions, alors que le résultat net a bondi passant de 1,1 à 7,6 millions.

13% de croissance anuelle Depuis dix ans, Easyfairs connaît une croissance annuelle de 13%.

Easyfairs ne compte pas s’arrêter là et vise d’autres marchés comme le Portugal et la Pologne. D’autant que le secteur est assez éclaté. Dans ce contexte, Eric Everard, qui détient 90% des parts (le solde est aux mains du management) ne se dit pas opposé à ouvrir selon capital au cas où une possibilité d’acquisition stratégique dépassant sa capacité d’endettement devait se présenter.

