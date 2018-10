Newpharma est la Scale-up de l'année 2018

La plus importante pharmacie en ligne belge a devancé Aproplan, Qover et Skylane Optics au titre de Scale-up de l’année 2018.

And the winner is... Newpharma. La soirée de L'Entreprise de l'année 2018 a mis ce lundi à l'honneur le leader belge de la pharmacie en ligne. Newpharma a devancé Aproplan, Qover et Skylane Optics au titre de Scale-up de l’Année 2018 (anciennement Entreprise prometteuse). Elle succède à Trasis .

Créée en 2008, Newpharma est la plus importante pharmacie en ligne belge et un des leaders européens avec plus d’un million de patients dans 12 pays. L’entreprise, qui propose plus de 30.000 références et 750 marques, peut livrer en 24 heures la majorité des commandes passées avant midi.