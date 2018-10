"Pour aider Easyfairs à grandir, je ne suis pas contre l'ouverture du capital"

Comme Spadel l’an dernier, Easyfairs fait à son tour le doublé. L’organisateur de salons et gestionnaire de halls d’exposition décroche le titre de L’Entreprise de l’année. Quelques années plus tôt, son CEO, Eric Everard, avait été élu Manager de l’année, exactement comme Marc du Bois, le patron du minéralier wallon. Pour L'Echo, il partage ses premières réactions.

C'est officiel: Easyfairs est l'Entreprise de l'année 2018. Eric Everard, fondateur, quasi unique actionnaire et toujours CEO d’Easyfairs, ne boude pas son plaisir.

Comment accueillez-vous ce nouveau prix?

Easyfairs • Fondateur et CEO: Eric Everard • Actionnariat: Eric Everard (90%), management (10%) • Localisation: Woluwe-St-Lambert • Activités: 218 foires et salons organisés par an dans 34 secteurs et dans 20 pays en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. 10 halls d’exposition dans 3 pays (4 en Belgique, 3 aux Pays-Bas, 3 en Suède). Easyfairs est dans le top 15 mondial. • Personnel: 752 • Chiffre d’affaires 2016-17: 161,5 millions € • Ebitda: 31 millions € • Résultat net: 7,6 millions €

Je ne vais pas être très original en le dédiant à mes collaborateurs. On gère 218 salons par an, mais je n’en organise aucun! J’ai une équipe de dingues: certains sont là depuis 30 ans, on est comme des frères. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont été là quand on en avait besoin. Je pense notamment à Serge Vilain, l’ancien patron de finance.Brussels, qui a aidé une petite boîte bruxelloise à devenir une grande entreprise internationale. Quant à ce trophée, il va tourner dans la vingtaine de pays où nous sommes présents

Qu’est-ce qui a pu influencer le jury de vous remettre ce prix?

Notre stratégie sans doute. Nous voulons à la fois être leader dans des pays de petite ou moyenne taille, comme la Belgique, les Pays-Bas ou la Suède, soit jusqu’à 30 millions d’habitants. Par ailleurs, être un leader mondial dans des niches, des salons professionnels hyperspécialisés où il y a peu de concurrence ce qui permet de les dupliquer un peu partout. Nous sommes par exemple le n°1 mondial des salons de citernes d’hydrocarbures et nous organisons six salons en Europe rien que sur la manutention du vrac solide. Des hyper-niches certes, mais qui influencent favorablement nos chiffres puisque depuis dix ans, nous connaissons une croissance annuelle moyenne de 13%.

Vous remerciez logiquement vos équipes. La gestion des ressources humaines est un de vos dadas. Pourquoi?

Car c’est un métier d’hommes et de femmes. Si le patron d’un salon n’est pas à la hauteur, le salon sera mauvais et les exposants ne viendront plus. Nous avons plus de 750 employés, dont 150 dirigent des femmes et des hommes. Ce sont autant de managers RH. On les a formés au management et au leadership et on a développé des outils comme le "manager scan": les employés peuvent évaluer leurs managers sur la base de différents critères comme le support, le feedback, la reconnaissance ou l’atteinte des objectifs. Nous avons en outre créé une académie physique et online avec des dizaines de modules chaque année, qui sont filmés. Le but est d’amener les collaborateurs à développer tout leur potentiel.

Dans ce contexte, quel est l’impact du digital dans votre activité?

Enorme. Au début, on a même eu un peu peur de la digitalisation. Nos grands concurrents ont en effet beaucoup investi dans des salons virtuels. Mais nous n’y avons jamais cru, car on vient à un salon pour voir des innovations et faire du networking. Si c’est pour trouver des fournisseurs ou prendre des commandes, on peut le faire sur internet. La digitalisation nous a donc poussés à nous focaliser davantage sur le visiteur et sur son expérience. Dans les secteurs très technologiques que nous couvrons, les gens ont un haut besoin de networking. Ce sont des communautés qu’il faut servir en leur offrant une expérience qui leur donne une vision de leur avenir, qui favorise les contacts entre les membres de la communauté via des conférences, des start-ups villages, des innovation galeries, etc. Nous avons ainsi lancé dans tous nos salons professionnels des badges intelligents basés sur la technologie NFC. Chaque exposant dispose d’un capteur sur son stand. Le visiteur, muni de son badge intelligent, peut recueillir par un simple toucher du capteur les informations sur l’exposant et ses produits et lui laisser une carte de visite numérique.

Newpharma est la Scale-up de l'année 2018 And the winner is… Newpharma. Aux côtés d’Easyfairs, la soirée de L’Entreprise de l’Année 2018 a mis ce lundi à l’honneur le leader belge de la pharmacie en ligne. Newpharma a devancé Aproplan, Qover et Skylane Optics au titre de Scale-up de l’année 2018 (anciennement Entreprise prometteuse). Elle succède à Trasis. Créée en 2008, Newpharma est la plus importante pharmacie en ligne belge et un des leaders européens avec plus d’un million de patients dans 12 pays. L’entreprise, qui propose plus de 30.000 références et 750 marques, peut livrer en 24 heures la majorité des commandes passées avant midi. Newpharma a été la première pharmacie en Belgique à vendre des médicaments sans prescription et des produits de parapharmacie via le web. Dirigée par Jérôme Gobbesso, l’entreprise s’est établie dans la banlieue liégeoise. Elle compte 140 collaborateurs. Elle réalise un chiffre d’affaires de 63 millions d’euros. Son développement exponentiel a contraint Newpharma à déménager trois fois et à opérer deux agrandissements en 8 ans. En 2017, Newpharma, dont le développement a été historiquement opéré sur fonds propres, a trouvé le soutien dont il avait besoin pour poursuivre sa croissance: la société est passée dans les mains de Korys, le holding de la famille Colruyt.

Qu’est-ce qui vous inspire dans le lancement de nouveaux salons. Comment procédez-vous pour innover?

Nous avons notamment développé un outil, le Bus Dev Track, pour lancer de nouveaux projets. Dans tous les pays, on a des process pour scanner les marchés. On est à l’écoute de nouveaux concepts et on étudie si on peut les lancer puis les développer dans les autres pays. En Suède, par exemple, notre équipe a lancé le salon Sett dédié aux nouvelles technologies pour le monde de l’enseignement. C’est un gros succès. On l’a cloné dans le nord de l’Europe. On va le lancer en avril 2019 à Namur et à Gand en novembre.

La gestion de halls d’exposition ne représente plus que 20% de votre chiffre d’affaires contre 80% pour l’organisation de salons. Pourquoi?

Notre secteur travaille par exclusivité. Pour pouvoir faire les salons que nous voulons où nous voulons, on a donc acheté des halls. Nous y sommes chez nous. On y fait ce qu’on veut. Le hall est donc devenu un moyen de développer des salons, pas un objectif.

Ce prix vous donne-t-il des ailes? Quels sont vos plans de développement?