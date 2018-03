Le nouveau gouvernement d'Angela Merkel finalisé

Les différents portefeuilles du gouvernement allemand ont été répartis entre les ministres sociaux-démocrates –qui héritent des plus grosses compétences– , et les conservateurs, moins bien lotis. Avec quelques surprises…

Angela Merkel a –enfin– un gouvernement. La liste des ministres est au complet , les deux partis du gouvernement (CDU/CSU et SPD) se sont répartis les différents portefeuilles.

Il faut dire que la chancelière allemande a dû faire d’ importantes concessions à ses alliés sociaux-démocrates, qui ont obtenus de gros portefeuilles, pour s’assurer qu’ils acceptent de reconduire la coalition, alors que le pays était dans une impasse politique depuis six mois suite aux élections législatives de septembre. La CDU, elle, n’a hérité, outre celui de la Défense, que de portefeuilles jugés secondaires. Voici la liste de ses ministres déjà connus :

Quelques surprises

Dont celle d’Heiko Maas aux Affaires étrangères. Ce dernier, âgé de 51 ans, profite de l’ élimination de deux poids-lourds de son parti , Sigmar Gabriel (qui lui a quitté le gouvernement) et Martin Schulz. Une querelle entre les deux hommes a dont permis à Maas d’hériter du portefeuille.

Autre surprise, celle de Franziska Giffey à la Famille, qui était jusqu’alors maire de l’arrondissement de Neuköln à Berlin et inconnue du grand public, et donc dépourvue d’expérience au niveau national.

Merkel a cédé le ministère de l’Intérieur à son allié bavarois (CSU). Horst Seehofer, qui dirigera le ministère, est en faveur d’un virage à droite sur les questions d’immigration et identitaire.

Mandat difficile

Le mandat de Merkel s'annonce d'ores et déjà difficile (il s'agit de son 4e mandat à la tête de l'Allemagne). La chancelière sort affaiblie de la crise des migrants et des différentes agitations politiques des derniers mois. La CDU débat déjà sur sa succession et une clause de réexamen à mi-parcours, soit dans deux ans, est prévue par le contrat de coalition.