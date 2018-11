À Wavre, le MR garde sa majorité après le recomptage des voix

Ajoutez à cela le fait que les six voix d'écart pouvaient profiter au CH+ de Benoît Thoreau et lui faire récupérer ainsi un 3e siège, et que cette fameuse poignée de voix pouvait faire tomber la majorité absolue de la bourgmestre MR sortante Françoise Pigeolet. Il n'en fallait pas plus à l'opposition pour réclamer ce recomptage.