ANDERLECHT | La coalition sortante perd des plumes, le PTB cartonne

Les partis au pouvoir reculent, tandis qu'Ecolo progresse. Et que le PTB effectue une entrée triomphante au conseil communal.

Le scrutin de ce dimanche ne changera pas fondamentalement la donne, à Anderlecht. A la tête de la majorité regroupant PS et sp.a, cdH, MR et Open Vld, on trouve le bourgmestre Eric Tomas (PS). Dont la liste mêlant socialistes et humanistes perd certes des plumes (passant de 36,77% à 29,73%, et donc de 21 sièges à 16), mais pas au point de se faire doubler par les libéraux.

Libéraux emmenés par Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), également prétendant au trône, qu'il a par ailleurs occupé de 2007 à 2012. Et qui reculent également, passant de 26,14% à 22,53%, perdant 2 de leurs 14 sièges.

Disparus, Islam et Vlaams Belang

La coalition sortante - où l'ambiance était bonne, assure-t-on, présageant ainsi de sa reconduction? - est donc sauve. Le rapport de force est préservé et l'équipe conserve la main. Même si sa majorité est nettement plus étriquée, reculant de 35 sièges sur 47 à 28. De quoi s'ouvrir à un nouveau partenaire ou à pousser à une recomposition? Pourquoi pas. "On verra ce lundi matin, glisse Eric Tomas. Il faut digérer ces résultats, qui sont quand même un peu surprenants. Avec les partis au pouvoir qui reculent, la montée d'Ecolo et la percée du PTB." L'idée n'était-elle pas de repartir avec les mêmes? "Les jeux étaient ouverts."

Du côté des libéraux, on explique que le MR et Ecolo ont décidé d’œuvrer ensemble à la recherche d'une majorité à trois, sans donner plus de précisions.

Vous l'avez donc compris. L'actualité anderlechtoise, c'est le pas en avant effectué par les écologistes (15,52% contre 11,35% en 2012), qui décrochent 87 sièges, soit 3 de plus. Et puis, il y a le PTB. Qui enfonce la porte du conseil communal et y rafle pas moins de 7 sièges, avec ses 14,61% (1,69%).

Quant à DéFI, il stagne, avec ses 3 sièges (7,59% contre 7,85% en 2012).