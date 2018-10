ANVERS | La majorité de Bart De Wever se maintient

Le CD&V doit en effet se contenter d'un score de 6,7% . Rappelons qu'en 2012, lorsqu'il était en cartel avec le sp.a, le CD&V était encore à 28,6%. Le parti avait alors engrangé 5 sièges. Il ne lui en reste plus que trois aujourd'hui. Du côté des voix de préférence, Kris Peeters n'a pas non plus réalisé un beau score.

28 sièges sur 55

Si Bart De Wever semble pouvoir reconduire sa majorité, celle-ci sera cependant plus étriquée qu'en 2012. La N-VA et l'Open Vld engrangent autant de sièges qu'il y a six ans. Avec les trois sièges du CD&V, ils auraient 28 sièges sur 55. C'est plutôt juste... Et ce ne sont pas encore des résultats définitifs.