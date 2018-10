AUDERGHEM | Gosuin perd des plumes mais reste premier

Le cdH , lui, s'est présenté sous l'appellation Liste citoyenne 1160. Il doit se contenter d'un score de 5,3% (contre 6,9% en 2012). On notera encore les 2,2% réalisés par le Parti populaire et les 2,3% de la N-VA .

Ambitions régionales

Il n'est pas certain non plus que Didier Gosuin veuille poursuivre comme bourgmestre. Le champion régional des voix de préférence est aussi ministre bruxellois de l'Économie et de l'Emploi. Et il se dit qu'il nourrit des ambitions régionales après le scrutin de mai 2019, étant donné la belle santé affichée par DéFI dans la capitale.