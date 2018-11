Accord de majorité pour le PS de Magnette à Charleroi

Un accord de majorité communale a été trouvé ce mercredi à Charleroi entre le PS du bourgmestre Paul Magnette, Ecolo et C+, la liste composée d'élus cdH.

Les représentants carolos du PS, d'Ecolo et de C+ sont parvenus à un accord ce mercredi en vue de former une majorité communale à Charleroi. Selon la porte-parole du PS, celui-ci ne comporte toutefois ni clé de répartition des postes exécutifs entre listes ni répartition des compétences entre elles. Aucun détail n'a filtré sur les détails de l'accord.