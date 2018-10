BRUXELLES-VILLE | Philippe Close maintient le PS en tête

Malgré l'affaire du Samusocial, les socialistes remportent l'élection. A Bruxelles, Ecolo et PTB grimpent de façon spectaculaire alors que le cdH perd la moitié de ses électeurs.

A la Ville de Bruxelles. Tous les regards étaient tournés vers le Parti socialiste qui a connu une succession d'affaires ces derniers mois et la chute de son ancien bourgmestre Yvan Mayeur. Désormais emmené par Philippe Close, le PS fait mieux que résister puisqu'il se maintient à 28% des suffrages.

Débâcle du cdH

Son partenaire de coalition depuis 2012, le MR, associé avec l'Open Vld, est quant à lui à la peine avec moins de 14% des voix, ce qui laisse imaginer une chute de 3%. Mais le plus grand perdant de la journée, c'est le cdH privé de près de la moitié de ses voix et qui passe sous la barre des 10%, payant le retrait de Joëlle Milquet et le pari pris sur une figure méconnue, Didier Wauters.