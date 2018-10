Catherine Moureaux s'apprête à venger son père

Bourgmestre depuis 2012, Françoise Schepmans n’a pu confirmer le renversement de pouvoir qu’elle avait initié il y a 6 ans, lorsqu’elle a renvoyé le PS dans l’opposition à l’aide du cdH et d’Ecolo et viré ainsi le bourgmestre historique de la commune, Philippe Moureaux, de son siège.

Six ans plus tard, c’est par la main de la fille de Moureaux que Françoise Schepmans risque de se voir elle-même éjectée. De son poste de bourgmestre, c’est déjà une certitude. Du collège communal, le schéma n’est pas encore clair. Mais le PS a démarré dans les communes bruxelloises une grosse opération de nettoyage des libéraux, leur retirant le pouvoir avec l’aide d’Ecolo et DéFI dans quatre communes déjà (Ixelles, Bruxelles-Ville, Anderlecht, Koekelberg). Le MR est donc en droit de craindre pour son avenir à Molenbeek. Il a perdu deux sièges (pour en avoir encore 13), alors que le PS en gagne 1 (et monte à 17).