Changement de majorité inattendu à Forest

On croyait les socialistes et le bourgmestre sortant Marc-Jean Ghyssels (PS) condamnés à rejoindre les rangs de l'opposition à Forest. Il n'en est rien: le projet de majorité Ecolo-MR-cdH est tué dans l'oeuf et laisse place au duo formé par les Verts et les socialistes. L'écologiste Stéphane Roberti sera le nouveau bourgmestre de la commune bruxelloise.