Crédibles ou farfelues, les listes citoyennes font tache d'huile

Xavier Damman: "Ne votez pas pour les partis bloqués sur Windows 2005"

On le connaît davantage comme un innovateur dans le monde de la technologie (Storify, OpenCollective), mais aujourd'hui Xavier Damman lance un appel... plus politique.

A la veille des élections communales, sur Facebook, il le dit clairement: "J'ai besoin de vous." Dans une vidéo de 7 minutes, il explique que notre système politique reste axé sur une technologie complètement dépassée du XXe siècle: le papier. "Les partis politiques ont ce concept de programme. Un peu comme une nouvelle version de Windows qui sortirait tous les cinq ou six ans. Or quand il y a un bug, il faut attendre jusqu'à six ans pour une nouvelle version. Les gars, on n'a pas le temps! Le réchauffement climatique n'attend pas."

"Pour upgrader le système d'exploitation de la Belgique", il ne voit qu'une solution. Lors de ces élections communales, il appelle à ne pas voter pour des partis qui ne fonctionnent plus, à ne pas voter pour ses amis de la communes. "L'intérêt général, l'intérêt de la planète doivent primer sur l'intérêt personnel. Votez pour un nouveau système politique, pas pour un programme qui ne sera plus valable dans un an."

Quel est-il? Xavier Damman appelle à soutenir les listes citoyennes qui fleurissent à travers l'Europe et donc aussi en Belgique. Selon lui, ces listes remettent le citoyen au centre des préoccupations. "Il ne suffit pas de mettre de la peinture rouge pour que votre voiture soit une Ferrarri. Si votre moteur est un vieux diesel, à un moment, ce ne sera plus possible de continuer la route!"