DéFI sourit, mais affiche des résultats plutôt mitigés

Le parti amarante ne profite pas du recul du PS, du MR et du cdH à Bruxelles, empoché par Ecolo et le PTB. En Wallonie, la greffe progresse... doucement.

Dimanche soir, sur les plateaux télévisés, Olivier Maingain affichait un petit air satisfait. Sans doute pas tant des résultats engrangés par son parti, DéFI, que de son score personnel. Il faut dire que dans son fief bruxellois de Woluwe-Saint-Lambert, le président-bourgmestre cartonne. DéFI décroche un siège supplémentaire, passant de 24 à 25 sièges, sur 37. Bondissant de 55,69% à 59,35% des parts de marché électoral, le bourgmestre conforte sa très confortable majorité absolue. Et, ce qui ne gâche rien et flatte toujours l'ego, avec les 8.512 votes à son nom, il trône en tête du classement des champions bruxellois des voix de préférence , devant Philippe Close (PS) et Bernard Clerfayt, DéFI lui aussi.

À Bruxelles

Officiellement, DéFI "se maintient", enregistrant des "résultats contrastés". L'honneur est en tout cas sauf dans ses trois fiefs imprenables . Woluwe-Saint-Lambert , on s'en doute. Schaerbeek où, même si la liste de Bernard Clerfayt abandonne un siège, le partenaire Ecolo est en grande forme, permettant aux deux associés de larguer la troisième roue de la majorité, un cdH pas très en forme. Et Auderghem , où la majorité absolue (19 sièges sur 31) du ministre bruxellois Didier Gosuin se voit quand même solidement rabotée, la liste du bourgmestre chutant de 64,12% à 47,64%. Une explication, toutefois, permet d'amoindrir le choc: en 2012, les troupes libérales s'étaient présentées sous la bannière du bourgmestre, contrairement à ce dimanche, où elles ont capté 9,47% des votes. Bref, cela va encore.

Pour le reste, les principaux paris sont loupés. Reprendre le siège de bourgmestre de Watermael-Boitsfort à Olivier Deleuze, qui l'avait chipé en 2012 à Martine Payfa? Raté: Ecolo a cartonné, faisant 5 sièges de plus que DéFI. Intégrer la majorité à la Ville de Bruxelles? Ce ne sera pas pour cette fois, Fabien Maingain et ses troupes, reculant d'un fifrelin, resteront dans l'opposition. Se renforcer dans le nord-ouest de la capitale? Pas évident. Bonne surprise à Ganshoren où, passant de 1 à 2 sièges, DéFI est invité à monter dans la majorité. Mais le parti amarante est débarqué à Jette, où il franchit également le cap du second siège. Quant à Berchem-Sainte-Agathe et Molenbeek-Saint-Jean, DéFI y progresse peut-être, mais à tout petits pas, et y restera au balcon.