Et la commune la plus endettée est...

Au petit jeu de la commune ou ville la plus endettée, Liège gagne haut la main. Ses comptes 2016 affichent une dette de 1,17 milliard d'euros , loin devant Anvers (894,7 millions) et Gand (716,3 millions), qui forment le podium des entités affichant la dette la plus costaude. A ce stade, une précision: les chiffres que nous citons sont issus des comptes 2016 rentrés à la tutelle régionale par les communes du pays. Ce sont les derniers disponibles - les comptes 2017 commencent à arriver, mais leur compilation est toujours en cours.

Cerfontaine, la moins endettée

Rapportons donc la dette au nombre d'habitants - un exercice auquel vous pouvez vous adonner pour votre propre commune grâce à notre tableau de bord. Et... cela ne change pas la donne. Avec une dette de 5.931 euros par tête de pipe, Liège reste l'entité la plus endettée du pays. Derrière, suivent Coxyde (5.398 euros) et Libramont-Chevigny (5.191 euros). A l'autre extrême, on retrouve Cerfontaine, qui, de son Entre-Sambre-et-Meuse, n'est endettée qu'à hauteur de 5 euros par citoyen.