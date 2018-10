FOREST | Ecolo représente un quart de l'électorat

A Forest, tout le monde avait senti qu’Ecolo ferait des étincelles. Confirmation: les verts, tirés par le président sortant du CPAS Stéphane Roberti, deviennent le premier parti de la commune et prennent donc la main en vue de former la prochaine coalition. Avec plus de 25% des voix, Ecolo empoche 11 sièges sur 37. Ils en avaient décroché 7 en 2012.