Fin des tractations entre le PTB et le PS à Liège

"PS et PTB convergent sur un certain nombre d’objectifs à atteindre, mais les propositions du PTB manquent de précision et risquent de provoquer un grave déséquilibre du budget communal et un retour à la spirale de l’endettement", explique Willy Demeyer dans un communiqué qui annonce la fin des négociations entre les deux partis à Liège.