IXELLES | Ecolo, en tête, parviendra-t-il à éjecter le MR?

Les écologistes signent une performance historique, dépassant largement les libéraux. Mais le MR n'a peut-être pas dit son dernier mot. Comme à son habitude, le PS ixellois enfilera le costume d'arbitre.

La partie n'est pas encore finie, à Ixelles, commune jusqu'ici dominée par le MR. Cette fois, et à l'heure d'écrire ces lignes (76,92% des voix dépouillées), c'est Ecolo-Groen qui a réussi à arracher au MR la pole position. Avec 32,83%, soit près de 10% de plus qu'en 2012 (23,52%), les écologistes devraient rafler nettement plus que leurs 11 sièges actuels.

Tête de liste, et soutenu par la coprésidente Zakia Khattabi en personne, ainsi que par le député fédéral Gilles Vanden Burre, Christos Doulkeridis n'en avait pas fait un mystère, durant la campagne. Son souhait, c'était de pouvoir instaurer une "majorité progressiste". Ce dimanche soir, le discours est le même. Et signifie: "sans le MR". Même si les verts souhaitent attendre la fin du dépouillement avant de s'avancer plus avant et de fêter ouvertement les choses. Des négociations sont-elles en cours? Pas vraiment; les verts parlent plutôt de contacts.

Cela dit, il ne faudrait pas vendre trop vite la peau de l'ours. L'ours, en l'occurrence, c'est la libérale Dominique Dufourny, qui a repris l'écharpe mayorale en 2015, après l'avoir concédée au PS durant trois ans. Certes, le MR perd des plumes. Ne remontons pas jusqu'à Mathusalem, mais jusqu'en 2006: 37,8%. En 2012, 29,09%. Et ce dimanche, 26,15%. Mais il risque de tout envisager afin de ne pas se faire éjecter dans l'opposition, ce qui constituerait indéniablement une grosse claque. Aussi ne faudrait-il pas s'étonner de voir le maïorat offert sur un plateau libéral aux socialistes. Qui, à Ixelles, jouent comme jamais leur rôle de parti-pivot - c'est ainsi que Willy Decourty a pris la tête de la commune de 2001 à 2015, alors que les socialistes ne constituent que la troisième force politique ixelloise.

"Le PS voudra-t-il sauver le MR?"

Ecolo débordé par l'alliance MR-PS, alors? Pas si vite. Parce que l'arithmétique ne le permettrait plus - toujours, rappelons-le, suivant des résultats temporaires. Libéraux et socialistes ne pèsent plus que 45%. Il faudrait alors l'appui d'un troisième partenaire, comme DéFI (qui perd, avec 7,04%, de nombreuses plumes), par exemple. Pas évident, la majorité restant quand même étriquée. Et puis, le grand patron Olivier Maingain n'a-t-il pas matraqué partout et en tout lieu qu'il souhaitait casser l'axe PS-MR?

Politiquement, l'affaire est également complexe. "Je n'y crois pas", balaie - et espère - Christos Doulkeridis. "Le PS voudra-t-il sauver le MR à quelques mois des élections régionales?".

Allez, touchons un mot du cdH qui, sous l'appellation "Objectif XL", se mange une veste, reculant de 9,41% à 5,56%.