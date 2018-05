L'union francophone vole en éclats à Linkebeek

Après de douloureuses tractations, marquées par une défiance survenue entre l’échevin-bourgmestre-non-nommé Damien Thiéry et deux de ses fidèles au sein du collège échevinal linkebeekois, le MR et son leader sont mis sur la touche.

Les temps sont durs pour Damien Thiéry (MR). L’échevin linkebeekois dont la non-nomination par les autorités flamandes en tant que bourgmestre de cette petite commune à facilités avait défrayé la chronique n’est plus en mesure de briguer la tête d’une liste d’union francophone pour les prochaines élections communales. Yves Guequiere, échevin indépendant qui avait pourtant été l’un de ses plus fidèles compagnons au plan local, le lui a personnellement annoncé mardi, confirme Damien Thiéry à L’Echo. Yves Guequiere devrait tirer une liste composée d’indépendants et de socialistes. Pasquale Nardone, échevin PS, ne souhaite pas faire route commune avec le MR en vue des communales, a-t-il fait savoir à Damien Thiéry. L'alliance du Mouvement réformateur et de la N-VA au fédéral pourrait être difficile à faire passer au sein de la population, entend-on notamment côté PS.

"Ils ont préféré aller au clash plutôt que de préserver l'entente francophone" Damien Thiéry Député-échevin MR de Linkebeek

Valérie Geeurickx, actuelle bourgmestre indépendante de Linkebeek, devrait pousser cette liste d'ores et déjà qualifiée de dissidente par le MR. A ce stade, il n’est toutefois pas totalement exclu que des libéraux rejoignent l’échevin et sa bourgmestre.

Des frictions concernant la gestion de la commune sont nées à l’intérieur du collège des bourgmestres et échevins et ont conduit à l’isolement de Damien Thiéry au sein de l’équipe. "Ils ont préféré aller au clash plutôt que de préserver l’entente francophone ", déplore l’ex-bourgmestre non nommé en dénonçant une "mise sur la touche du MR" décidée, selon lui, il y a plusieurs mois. Au passage, il défend la "gestion rigoureuse" qui est la sienne et qui peut parfois apparaître "dure".

Défi doit encore se positionner

"Elle sera parvenue à mettre le bordel chez nous" Damien Thiéry à propos de Lisbeth Homans

Damien Thiéry, qui est également député fédéral, assure avoir tout fait pour maintenir l’unité francophone et estime que cette division s’apparente à "une catastrophe " qui sert avant tout les intérêts de Liesbeth Homans (N-VA), ministre flamande des Affaires intérieures qui avait refusé de le nommer bourgmestre. "Elle sera parvenue à mettre le bordel chez nous", dit Damien Thiéry. Le libéral constituera une liste avec le MR local et des indépendants "pour continuer le combat et défendre les facilités linguistiques", annonce-t-il encore. Une liste ouverte qu’il invite tout le monde à rejoindre. Damien Thiéry s’interroge déjà sur le sort de la bourgmestre Geeurickx qui "n’a plus le soutien du conseil communal", selon lui.

Reste à connaître l’attitude qui sera celle de Défi qui garde une influence politique importante à Linkebeek. Selon Damien Thiéry, l’élu amarante du Conseil communal lui a déjà annoncé son soutien. Mais il n’est pas encore certain qu’Olivier Maingain, président des Défi, reste sur cette ligne maintenant que l’union francophone n’est plus. Pour rappel, Damien Thiéry avait quitté les rangs de Défi suite à l’explosion de la fédération PRL-FDF. Défi et le MR sont par ailleurs en désaccord profond depuis l’alliance MR-N-VA au fédéral et le soutien de Défi à la majorité bruxelloise composée avec le PS en dépit des appels du CDH pour faire monter le MR au pouvoir. Olivier Maingain n'était pas joignable ce matin.