LIEGE| Le PTB monte en flèche dans la cité ardente

Les électeurs liégeois semblent avoir gardé bien en tête l'affaire Publifin à Liège. Le PS et le cdH perdent tout deux des sièges. Le PTB progresse fortement, et se situe dans un mouchoir de poche avec le MR et Vert Ardent (écologistes).

D'après les premiers résultats (40% des dépouillements), le PS perd quelques sièges (on parle de 5 à l'heure d'écrire ces lignes) pour en garder encore 17, alors que le MR, le PTB et Vert Ardent (la liste écologiste liégeoise) se trouvent derrière les socialistes, tous confinés dans un mouchoir de poche avec respectivement 9 sièges et 8 pour les écologistes. Le cdH, lui aussi, semble payer (comme le PS) les affaires Publifin qui ont secoué la sphère politique liégeoise: les humanistes perdraient 4 sièges pour n'en garder plus que 3.