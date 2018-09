La FGTB pousse PS, Ecolo et PTB à s'allier

À quelques semaines des élections communales et surtout à un jet de pierre du rendez-vous de mai 2019 pour le scrutin régional et fédéral, la FGTB wallonne a réitéré ce jeudi son appel pour une coalition des partis de gauche à l’occasion de sa rentrée politique. "Nous ne nous positionnons pas en tant que formateur mais si au lendemain des élections une majorité entre le PS, le PTB et Ecolo est mathématiquement possible, cela doit être la priorité des priorités pour ces trois partis", martèle son secrétaire régional Thierry Bodson qui se dit soutenu par sa base depuis le dernier congrès de la FGTB. "Ce congrès était très enthousiasmant. Aucun travailleur ne peut imaginer qu’avec une coalition composée des libéraux on pourra avancer sur des dossiers clés comme la diminution du temps de travail ou encore une réforme fiscale qui englobe tous les revenus. Il faut un vrai virage à 180 degrés et il est possible avec une coalition des gauches."