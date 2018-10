Le PS veut mettre le PTB dos au mur du pouvoir

Ils finissent donc par s’asseoir à la même table de discussions. Dans trois grandes communes, Liège, Charleroi et Molenbeek, le Parti socialiste a décidé de prendre langue avec le PTB qui, dimanche, a fait une percée historique dans bon nombre de communes populaires où le PS fait également moisson de voix.

Ces situations locales offrent une opportunité au Parti socialiste de tenter de déstabiliser son rival à gauche, qu’on dit hostile à l’exercice du pouvoir. Il s’agit de le forcer à se découvrir, enregistrer son éventuel refus de gouverner et in fine, plaider son irresponsabilité. La ficelle est grosse mais le PS sera aidé par les exigences démesurées affichées par le PTB. "Nous voulons une vraie politique de rupture qui propose une alternative au libéralisme. Nous ne participerons pas à des majorités pour y faire de la figuration et en être jeté au premier désaccord", a prévenu Raoul Hedebouw, porte-parole du parti.