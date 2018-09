"Le PTB au pouvoir, c'est 2.000 euros de taxes en plus par an"

Voilà un Paul Magnette aiguisé comme une lame. Sur "l’antipolitisme du PTB". Pointu comme un couteau. Sur "l’inaction de la ministre de l’Énergie Marghem". Lourd comme un char d’assaut. Sur "la politique inhumaine et inefficace de Theo Francken".

Sans doute est-ce là un signe extérieur de campagne électorale. Aux pieds, ce jeudi-là, Paul Magnette (PS) porte une paire de baskets. Pensez donc, au compteur kilométrique pédestre du maïeur carolo, le chiffre 200 s’affiche allègrement et la route jusqu’au 14 octobre prochain n’est même pas encore terminée. 200 kilomètres de porte-à-porte dans la ville de Charleroi. Certains diront que ça use les souliers, d’autres que c’est là que l’expression "machine de guerre", utilisée pour décrire un Parti socialiste en campagne électorale, prend tout son sens.

Cinq propositions pour changer Charleroi "Si vous dirigiez votre commune, que feriez-vous?" L'Echo a réuni cinq personnalités carolos pour répondre à cette question. Découvrez leurs propositions dans notre grand format.

Il dit: "Franchement, l’accueil est très bon. Une fois sur dix, je me retrouve face à quelqu’un qui en a ras-le-bol, mais c’est un ras-le-bol généralisé par rapport à la politique. Pas par rapport au PS."

Élu bourgmestre de Charleroi en 2012, Magnette souhaite rempiler pour 6 ans, "parce qu’il y a encore pas mal de travail à faire". C’est donc avec Charleroi, là où, malgré sa majorité absolue, il a choisi de s’associer avec le MR et le cdH, que nous allons commencer cette interview.

"Malgré Caterpillar, on a 2.000 emplois en plus qu’il y a six ans à Charleroi."

"Charleroi va mieux. On a les chiffres. On a continué d’encaisser de très mauvaises nouvelles. La fermeture de Caterpillar, c’était une tragédie, avec 3.000 emplois perdus du jour au lendemain. Mais malgré cela, le solde de création d’emploi est positif. Sur la législature, on a une baisse d’environ 2.000 unités de chômage pour l’entité de Charleroi, malgré l’augmentation des RIS. Il y a encore trop de personnes sans emploi, mais on va vraiment dans la bonne direction. On a 2.000 emplois nets en plus alors qu’on a encaissé une perte de 3.000 emplois." Et il poursuit en détaillant: "Ce qui est rassurant, c’est la diversification de notre économie alors qu’elle a été monothématique durant des siècles. Ça a d’abord été le charbon puis la sidérurgie, aujourd’hui, l’industrie de pointe reste essentielle, d’Alstom à Sonaca en passant par Thalès, mais on a aussi le boum des biotechnologies."

Vue en plein écran ©Frédéric Pauwels / HUMA

On lui soumet ceci: est-ce que Charleroi serait devenue une ville business friendly? Il n’aime pas trop le mot, connoté, peut-être, trop libéral. "Je crois qu’on a une stratégie de long terme, on a le plan Catch et tout cela porte ses fruits. Et puis, on a la nouvelle inespérée de Thunder Power. Franchement, on a un repreneur industriel dans une technologie de pointe, avec des milliers d’emplois à la clé. Toutes les régions du monde cherchent ça et on y est arrivé. On va commencer avec 600 à 800 emplois autour de 2020 et au-delà avec d’autres modèles, on peut aller jusqu’à 4.000 emplois. On sera quelque part entre 800 et 4.000 emplois."

Il a dit que c’était inespéré comme un enfant devant un sapin de Noël sous lequel il y aurait eu davantage de cadeaux que prévu.

"C’est un investissement structurant pour Charleroi, mais aussi pour toute la Wallonie – ce n’est même pas moi qui le dis, c’est Deloitte –, parce que la voiture électrique va complètement bouleverser le paysage de la construction automobile. Ça va rayonner et rebasculer sur toute une série de sous-traitants."

Fort bien, lui dit-on, il y a des indices de reprise économique, mais ce qui, en Belgique et à l’étranger, plombe Charleroi, c’est sa réputation de ville moche, de ville grise, de ville triste.

"Gentrification"

"Au Fédéral, je pense que le gouvernement doit rapidement bloquer les prix de l’énergie."

"Avant de prendre le maïorat, j’étais allé voir ce qu’avaient fait Patrick Janssens à Anvers et Daniel Termont à Gand, deux exemples de reconversion urbaine réussie. Vous savez, tous deux ont mis dix ans à changer le visage de leur ville et je pense pouvoir dire qu’aujourd’hui, à Charleroi, nous sommes au milieu du chemin. On n’allait pas tout réparer en une législature, c’était clair. On a rénové 300 rues, ça fait 150 km de voirie, on doit encore en rénover 150. Même chose pour les bâtiments scolaires et les logements sociaux. Nous sommes à mi-chemin et nous terminerons lors de la prochaine législature. On avance. Mais il faut imaginer ce que c’était en 2012 quand on est arrivé: l’administration était complètement paralysée, on ne savait même plus passer de marchés, plus rien ne fonctionnait. Ils avaient refait 10 routes en 6 ans! Il y avait 62 fonctionnaires écartés… Donc, on répare la ville et on a de grands projets structurants autour de l’aéroport et du bioparc."

Il ajoute: "Le problème de Charleroi, c’est que beaucoup de travailleurs issus de la classe moyenne n’y habitent pas parce qu’ils ne trouvent pas la maison deux chambres avec jardin pour y installer leur famille. On travaille pour remédier à cela."

Voilà. Et sur sa gauche, à Charleroi, Magnette doit composer avec un virulent PTB qui, notamment, l’accuse de vouloir gentrifier la ville en en chassant les pauvres. Et ça, ça l’énerve. "Il faut arrêter avec ces caricatures: on n’essaye pas d’attirer les riches à Charleroi. Ce sont des travailleurs de la classe moyenne, pas des riches. Et ces employés, ces ouvriers, habitent peu à Charleroi, on doit leur offrir des logements de qualité, pas du logement de luxe. Et ça ne veut pas dire qu’on chasse les plus démunis hors de Charleroi. Le meilleur test de la gentrification, c’est simplement de regarder l’évolution de l’IPP dans une commune. À Charleroi, il reste stable. Si on avait chassé des pauvres et attiré des riches, ça se verrait dans l’IPP."

Tant que nous en sommes à parler du PTB, on lui rappelle qu’il a dit lui-même ne pas exclure le parti d’extrême gauche pour former une future coalition.

"Ma conviction, c’est que le PTB ne veut finalement gouverner nulle part et à aucun niveau de pouvoir", dit-il.

On lui demande sur quoi repose cette conviction.

"En politique, il y a un jeu vieux comme le monde quand tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Tu dis: 'Je veux bien y aller si', et puis tu mets des 'si' tellement longs que ça exclut de facto toute participation et ça revient à dire non dans les faits. Et c’est ce que le PTB fait systématiquement. Quand ils disent: 'On va nationaliser le secteur de l’énergie', c’est gentil, mais il y a des règles de droit. Le lendemain de leur nationalisation, ils seront condamnés et leur décision sera nulle et non avenue. Le PTB vit dans un monde éthéré où ils racontent carabistouille sur carabistouille et où malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dupés par ces carabistouilles."

"J’ai fait calculer très précisément la facture des mesures proposées par le PTB pour la ville: ce serait une ardoise supplémentaire d’un milliard d’euros sur la législature."





À ce stade, le professeur Magnette prend le pas sur le politique.

"Moi, j’ai fait l’exercice. Nous avons chiffré tout le programme du PTB pour Charleroi, j’ai ressorti toutes les mesures coûtantes et ensuite, j’ai travaillé avec les meilleurs spécialistes des finances publiques. Nous avons établi très précisément que – juste en mesures ordinaires et en lissant l’investissement sur trente ans – cela fait une augmentation du budget communal de 150 millions d’euros sur un total de 450 millions, soit plus 30%. C’est le solde avec les recettes qu’ils ont prévues… Le PTB, c’est donc un milliard d’euros de déficit supplémentaire à Charleroi sur la législature. Ramené au nombre d’habitants, c’est très simple: c’est 2.000 euros d’impôts supplémentaires pour chaque ménage. Chaque ménage carolo devra payer 2.000 euros en plus par an s’il veut le PTB au pouvoir dans sa ville. Je veux juste faire une démonstration transparente et démocratique. C’est trop facile de dire: 'On veut tout gratuit, on veut ci ou on veut faire ça.' Dites-nous comment vous le payerez. La taxe des millionnaires, c’est très sympathique, mais je cherche toujours le premier millionnaire carolo qui va la payer."

"Je cherche encore le premier millionnaire carolo qui va payer leur taxe des millionnaires…"

Curieusement, le professeur de sciences politiques a toujours clamé sa préférence pour des coalitions de gauche tandis que le bourgmestre est, lui, associé au MR et au cdH. Paradoxal. "J’ai toujours été convaincu qu’un Olivier était ce qui représentait le mieux la sociologie majoritaire de la Wallonie. Quand tu additionnes les socialistes, les démocrates-chrétiens et les écologistes, c’est un monde très largement majoritaire en Wallonie. Si tu y ajoutes le monde associatif, etc., c’est les 70% de gens qui nous ont défendus dans le combat contre le Ceta. Pour moi, l’Olivier représente le mieux les aspirations profondes de la Wallonie. Mais encore faut-il que les élections permettent de rendre cette coalition possible. Quand j’entends le cdH dire ni le PS, ni la N-VA, j’aimerais que les vrais démocrates-chrétiens s’expriment…"

Et quand Elio Di Rupo dit plutôt avec Ecolo et DéFI, lui dit: "Il faut d’abord voir si la greffe de DéFI va prendre en Wallonie." Wait and see.

Magnette qui, à rebours de certains au sein de son propre parti, a très tôt plaidé pour le décumul intégral, assure que s’il est réélu bourgmestre, ce sera full time. "Je suis opposé au cumul, c’est très clair. J’aurais pu être député bourgmestre, j’ai décidé de ne pas prendre le poste de député. Je crois que c’est une attente très forte de la population. Je pense, par ailleurs, que moins on concentre de pouvoir entre ses mains, plus c’est sain en démocratie." Encore une fois, on lui demande si les piques du PTB sur son salaire de bourgmestre (4.000 euros/mois) sont justifiées.

"La coalition Olivier représente le mieux les aspirations profondes de la Wallonie."

"Le PTB est conscient que le rejet des élites, ça rapporte électoralement. Donc, que ce soit sur la pension des parlementaires, sur le salaire des bourgmestres, c’est la même musique. Soyons sérieux: c’est hallucinant d’entendre Raoul Hedebouw dénoncer des statuts dont il est lui-même bénéficiaire depuis des années. Il tape sur le politique et ça lui rapporte, mais c’est purement stratégique. Qu’on nous épargne ces mesures purement gadget qui viennent uniquement surfer sur l’antipolitisme."

Là, on s’adresse à l’ancien ministre de l’Énergie alors que l’actuelle titulaire du portefeuille rame au milieu des potentiels futurs black-out énergétiques.

Ne manquez rien des élections communales - Notre dossier avec toutes les analyses - Notre blog avec tous les à-côtés - Abonnez-vous sur Twitter et Instagram

Il dit: "Je vais être nuancé. Pas une seule fois durant les cinq ans où j’ai été ministre de l’Énergie la sécurité d’approvisionnement n’a été en péril. Parce qu’on faisait preuve d’anticipation avec la Creg, avec Elia, avec toutes les parties. On faisait un monitoring permanent de l’offre et de la demande." On lui dit que le parc nucléaire belge n’était pas à l’arrêt, ou quasiment, comme il va l’être en novembre…

"OK, dit-il. Mais qu’est-ce qu’on a fait depuis lors? On avait préparé un plan de remplacement qui a d’ailleurs été finalisé par mon successeur Melchior Wathelet – j’en parle à l’aise –, mais au moins on avait un plan de remplacement. Le nombre de mégawatts à obtenir, le type de centrales, la répartition entre le renouvelable, le gaz et le nucléaire étaient définis. Le nombre de centrales à gaz était écrit noir sur blanc. Pourquoi est-ce qu’en quatre ans, depuis 2014, il ne s’est rien passé? Rien du tout."

"Il s’attaque aux familles"

Vue en plein écran ©Frédéric Pauwels / HUMA

"Engie et Electrabel essayent de dicter la politique. Bien sûr qu’ils essayent. Mais moi, je résistais. La bagarre sur la rente du nucléaire, on est allé jusqu’à la Cour constitutionnelle et on a gagné. On a résisté. Le problème des prix est un faux problème. Quand j’étais ministre, on a fait inscrire dans la loi un mécanisme de blocage des prix. Il a été activé au printemps 2012, on a bloqué les prix. Donc, ce gouvernement fédéral a la capacité d’empêcher une hausse des prix. Les producteurs vont sans doute devoir encaisser des coûts supplémentaires, mais c’est quand même normal. S’ils ne sont pas capables de faire tourner les réacteurs, que ce soient eux qui passent à la caisse. Je pense que le gouvernement doit décider d’un blocage de prix le plus rapidement possible."

La ministre Marghem pense que la solution viendra en partie de l’importation d’électricité depuis les pays voisins. "Ce n’est pas illogique d’acheter de l’électricité chez les pays voisins, ce n’est pas anormal dans le principe. Ce qui est anormal, c’est que structurellement, on soit dépendant des pays voisins. Que durant quelques heures on fasse appel à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à la France, pas de problème, mais qu’on mette notre sort complètement entre des mains étrangères, ce n’est pas sûr pour notre industrie et cela va avoir un impact dramatique sur les prix."

"99% des trafiquants sans papiers que nous arrêtons ne sont pas renvoyés. Francken tweete mais, dans les faits, sa politique est inefficace."

Et pour terminer, on lâche Paul Magnette sur l’autre grand dossier du Fédéral, l’asile et l’immigration. Il (re)prend sa casquette de bourgmestre. "Ce que je vois sur le terrain, c’est ceci: les trafiquants font appel à des personnes en situation irrégulière pour vendre de la drogue. On en arrête énormément chaque année. Énormément. Environ 1.000 chaque année à Charleroi. Parmi ceux qui sont en situation irrégulière, qui reçoivent donc un ordre de quitter le territoire, seulement 1% est effectivement renvoyé par l’Office des étrangers. 1%. Ça veut dire que, sur les ordres de quitter le territoire délivrés par la police, il y en a 99% qui ne sont pas exécutés. C’est ça, le vrai problème de la politique de M. Francken. Il n’applique pas sa politique. Je parle pour Charleroi et je ne veux pas généraliser, mais ce sont les chiffres. M. Francken fait des tweets, mais ne renvoie pas les trafiquants de drogue en situation irrégulière, les vrais criminels qui ont été arrêtés se retrouvent donc le lendemain dans la rue. C’est évidemment plus commode de faire quitter le territoire à des familles avec enfants, des gamins scolarisés ici, des gens qui travaillent et que tout un village connaît. C’est à ceux-là que M. Francken et l’Office des étrangers s’en prennent. Ça, c’est facile, évidemment. Juste pour faire du chiffre et des statistiques. Comme sa politique est d’une inefficacité totale, il fait des tweets qui flirtent avec le racisme. Mais c’est de la poudre aux yeux: sa politique est en contradiction avec ce qu’il claironne. Sa politique est inhumaine et inefficace."