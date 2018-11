Le PTB fait une croix sur toute majorité communale

Il s'était déjà retiré à Molenbeek, Charleroi, Liège, Seraing et La Louvière. Désormais, c'est au PS de Herstal, dernière ville dans laquelle le parti était en discussions, que le PTB a signifié son refus de monter dans une majorité.

Aucun Wallon, ni Bruxellois, ne verra le PTB occuper les sièges de la majorité dans sa commune. Et pourtant, après de bons résultats aux élections du 14 octobre dernier, on croyait voir les marxistes au moins monter dans une ou deux majorités communales. Ils étaient en discussion avec le PS à Molenbeek, Liège, Charleroi, Seraing, La Louvière et Herstal. Il n'en sera finalement rien. La gauche radicale refuse toute majorité.