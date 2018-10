Le gouvernement wallon retient son souffle

Le scénario le plus extrême prédit même au gouvernement régional la perte de sa majorité dans l’hémicycle au moment de l’installation des nouveaux conseils communaux le 3 décembre. Une perspective qui fait craindre un certain chaos jusqu’aux prochaines élections régionales de mai 2019.

D’ici là, il faudra évidemment former les majorités dans les conseils communaux, soit par des coalitions entre partis ou dans certains cas, en s’appuyant sur une liste si celle-ci obtient la majorité absolue. En Wallonie, le bourgmestre est celui qui obtient le plus de voix de préférence sur la liste la plus importante de la majorité. Il reste par contre nommé par le gouvernement régional à Bruxelles et en Flandre.