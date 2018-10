Les dernières infos

→ Anderlecht L’alliance PS-sp.a-cdH affiche une forte baisse. Le MR et Ecolo "ont décidé de travailler ensemble dans les prochaines heures à la recherche d'un accord de majorité avec d'autres partenaires démocratiques", selon le directeur de cabinet du Premier échevin libéral sortant, Gaëtan Van Goidsenhoven.. → Auderghem Grâce à sa majorité absolue, Didier Gosuin (Défi) reste bourgmestre. Son parti remporte 47,6% des voix. → Berchem-Sainte-Agathe La Liste du Bourgmestre est sortie en tête, Joël Riguelle s'est tourné vers les socialistes et les écologistes pour conclure un accord de majorité → Bruxelles-Ville Le PS de Philippe Close est arrivé en tête. La Ville de Bruxelles sera dirigée par une majorité PS, Ecolo-Groen et change.brussels. → Etterbeek La Liste du bourgmestre Vincent De Wolf reste en tête, il reste bourgmestre. → Evere La liste du bourgmestre sortant Rudi Vervoort (PS) reste en tête. Il est toutefois possible que Rudi Vervoort laisse la place de bourgmestre à un autre socialiste, Ridouane Chahid, auteur du deuxième score personnel de la commune. → Forest Ecolo-Groen devance la Liste du Bourgmestre. Une courte majorité Ecolo, MR et cdH de 19 sièges sur 37 s'est dégagée. C'est la tête de liste d'Ecolo-Groen, Stéphane Roberti, qui sera proposée à la fonction de bourgmestre.



→ Ganshoren



Un accord entre MR, ProGanshoren et Défi propulse Pierre Kompany comme bourgmestre pendant 3 ans. Il cèdera ensuite le témoin à Jean-Paul Van Laethem, selon les termes d'un accord pré-électoral.



→ Ixelles



Ecolo est premier parti, devant la Liste du Bourgmestre. Les listes Ecolo-Groen et PS-sp.a d'Ixelles ont signé un accord qui les engage à constituer la majorité. Christos Doulkeridis sera bourgmestre.



→ Jette



L'alliance formée par la liste du bourgmestre Hervé Doyen (CDH), Ecolo et le MR rempilent pour six ans.



→ Koekelberg



Un accord est intervenu entre le PS, Ecolo et le CDH. Le chef du groupe du PS à la Chambre Ahmed Laaouej éjecte le libéral Philippe Pivin du siège de bourgmestre.



→ Molenbeek



Arrivée en tête, Catherine Moureaux (PS) a dit privilégier de discuter avec le PTB, et Ecolo pourrait se joindre à la coalition. Une alliance avec la bourgmestre sortante Françoise Schepmans (MR) n’est pas envisagée.



→ Saint-Gilles



Le bourgmestre Charles Picqué (PS) garde sa majorité absolue à Saint-Gilles et va négocier avec Ecolo.



→ Saint-Josse



Emir Kir (PS) reste bourgmestre, sa Liste du Bourgmestre a enregistré 47,3%. Ecolo-Groen est deuxième à 25,9%.



→ Schaerbeek



Défi et Ecolo sont tombés d'accord. Bernard Clerfayt reste bourgmestre.



→ Watermael-Boitsfort



La commune sera dirigée par une alliance Ecolo-MR. Olivier Deleuze (Ecolo) rempile comme bourgmestre.



→ Woluwe-Saint-Lambert



Olivier Maigain maintient sa majorité absolue avec près de 60 % des voix.



→ Woluwe-Saint-Pierre



Benoît Cerexhe reste bourgmestre grâce à un accord pour reconduire une majorité CDH-Ecolo-Défi.



→ Uccle



Un accord existe entre le MR, le cdH et Ecolo, Boris Dilliès reste bourgmestre.