MONS | "Nicolas Martin fera un excellent bourgmestre"

Premier échevin de la ville de Mons, Nicolas Martin avait reçu la tête de liste PS tandis qu'Elio Di Rupo occupait la dernière place. Les spéculations ont été bon train au cours de la campagne sur la succession de Di Rupo. Certains laissaient entendre que ce dernier entendait bien récolter le plus de voix de préférence et ainsi, conformément au décret wallon, rempiler au maïorat de la cité du Doudou.

Mais c'était sans compter le recul de la liste socialiste dans son fief. A mi-chemin du dépouillement (64%), le PS perd des plumes au profit d'Ecolo et du PTB. Ecolo gagnerait 3 sièges, le PTB 2, alors que le PS en perdrait 5. Cela étant, pas de stress pour la tête de liste Nicolas Martin: les socialistes garderont leur majorité absolue avec 25 sièges sur 45, selon les premières projections.

Et la liste "Mons en mieux!" du libéral Georges Louis-Bouchez? Celui que l'on attendait au tournant tant il a été actif dans la campagne, rêvant de damer le pion à son grand ennemi socialiste, fait à peine mieux qu'en 2012. La liste d'ouverture, à tendance libérale, de Bouchez gagnerait 2% et maintiendrait ses 10 sièges. Sans plus.