N-VA et CD&V se répartissent les cinq provinces flamandes

Les deux principaux partis flamands, le CD&V et la N-VA, se partagent les cinq provinces flamandes, selon les résultats du dépouillement de deux tiers des bureaux de vote. Quant à la Wallonie, les résultats se font encore attendre.

Le CD&V et la N-VA semblaient se partager ce dimanche la victoire pour les élections provinciales dans les cinq provinces flamandes après dépouillement de deux tiers des bureaux de vote. Les chrétiens-démocrates du CD&V étaient en tête ce dimanche soir dans les provinces du Limbourg et de Flandre-Occidentale, alors que les nationalistes de la N-VA l'emportaient en Brabant flamand, à Anvers et en Flandre-Orientale, selon les résultats disponibles.