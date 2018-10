Partout où c'est possible, le PS semble vouloir se défaire du MR

On l'a déjà écrit, ici notamment : Ecolo sort nettement renforcé de ces élections communales, tandis que le Parti socialiste a tendance à résister , voire même, ici et là, à faire mieux que cela. C'est une première tendance, lourde.

Au lendemain matin de ce scrutin local, une seconde tend à se dessiner. On savait PS et MR à couteaux tirés sur les terrains de jeux fédéral et régional. Voilà qu'il semble que ce ne soit pas sans répercussions à l'échelon local. Comme si une ligne avait été tracée par les socialistes, voire un ordre de mission discrètement envoyé depuis le boulevard de l'Empereur. Là où c'est possible, débarrassez-vous du MR - un commandement qui semble même plus fort que la rancoeur socialiste à l'égard du cdH, depuis le renversement d'alliance en Région wallonne. On fait le point.