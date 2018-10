Pascal Delwit (ULB): "Une mauvaise compréhension au MR des grands centres urbains"

Le PS qui se maintient en dépit des affaires, n’est-ce pas la véritable surprise de ce scrutin? Le PS se maintient d’une manière relative. Il ne perd pas de mayorats importants et garde la main dans les grandes villes wallonnes. Mais il recule néanmoins partout, parfois sensiblement d’ailleurs. De plus, il ne parvient pas à regagner du terrain là où il en avait perdu au scrutin précédent, comme à Namur ou à Courcelles par exemple. Il reste que la sociologie de certaines villes wallonnes fait que le PS ne peut être battu, même par Ecolo.

Avec le PTB aux portes du pouvoir à Molenbeek, Liège et Charleroi, quelle stratégie s’ouvre pour le PS? Plusieurs éléments entrent en ligne de compte. Premièrement, certains cadres du PS en ont marre de recevoir des leçons du PTB et souhaitent dès lors les mettre à l’épreuve du pouvoir. Deuxièmement, il y a aussi au PS la crainte d’effaroucher un électorat qui considère le PTB comme un parti dangereux. Troisièmement, l’attitude du PTB ne facilite pas la tâche de ses partenaires éventuels en raison de la nécessité de devoir actionner des leviers autres que communaux. Ainsi, lorsque le PTB exige la gratuité des transports en commun ou de revoir le salaire des bourgmestres, on se situe au niveau régional. Quatrièmement enfin, le PTB envoie régulièrement des messages contradictoires: une fois, il veut aller au pouvoir; la fois suivante, il ne veut plus. Je pense que le PTB voudrait se lancer dans l’une ou l’autre commune en guise d’expérience test, mais certainement pas partout en même temps.

La vague verte est-elle durable?

Dans les communes où Ecolo était déjà installé, on n’observe pas de reflux. Quant à savoir si cette vague verte pourra se traduire au Fédéral et régional en mai prochain, cela dépendra en grande partie de l’agenda global auquel Ecolo est plus sensible que les partis traditionnels. Cet agenda ne devrait pas être bouleversé d’ici mai 2019, mais on n’est jamais à l’abri d’un attentat, d’une crise migratoire ou d’une crise bancaire. Ceci étant, le socle est encourageant pour Ecolo, d’autant que l’attitude des trois partis traditionnels est d’embrasser les défis environnementaux dans la rhétorique plutôt que dans l’action.