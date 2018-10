WOLUWE-SAINT-PIERRE | Cerexhe bat le MR de justesse

Rappelons que le MR, historiquement la première force politique de Woluwe-Saint-Pierre, était sorti affaibli et divisé du scrutin de 2012, après que deux de ses élus ont lâché Willem Draps pour rejoindre Benoît Cerexhe et le cdH.

Après avoir mis fin à ces luttes fratricides qui avaient conduit à son éviction, le MR s'était choisi une nouvelle figure de proue en la personne d' Alexia Bertrand , chef de cabinet de Didier Reynders et fille de Luc Bertrand, patron d'Ackermans & van Haaren. Elle rate donc son pari, même si c'est de très peu.

Les socialistes ( PS et sp.a ) ferment la marche avec 5,4% (-0,2%).

Reste à voir avec qui Benoît Cerexhe va composer sa majorité. Sous la précédente législature, il s'était adjoint le concours des verts et de DéFI. Ici, il aurait assez avec les écologistes, vu le doublement de leur score, et pourrait dès lors se passer du parti amarante et de Serge de Patoul, qui n'a jamais caché son ambition de ceindre un jour l'écharpe mayorale à Woluwe-Saint-Pierre.