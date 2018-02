Di Maio, le visage "sérieux" du populisme italien

Quand Beppe Grillo, l’ancien comique fondateur du Mouvement cinq étoiles (M5S), décide de le désigner officiellement comme son dauphin, le jeune Luigi Di Maio, lui répond, avec son habituelle ironie caustique, "tu es devenu fou, ou bien tu as vraiment pris un coup de vieux"! Mais Grillo est bien certain de son choix qu’il motive en expliquant "qu’il apprend toujours quelque chose grâce à Di Maio, même quand ce dernier se tait."

Parfaite antithèse de Beppe Grillo , son impétueux mentor, Di Maio incarne le visage modéré d’un mouvement viscéralement populiste et antisystème . Ce jeune Napolitain, sans un réel bagage universitaire ou de vraies expériences professionnelles derrière lui, surprend pour son aplomb sans faille, sa capacité de doser déclarations enflammées et silences.

Pas de programme

Ses détracteurs l’accusent de ne pas savoir, en réalité, quelle position assumer, tout comme ils accusent le M5S de ne pas avoir un programme politique précis et une stratégie claire et univoque .

Or, ce "flou identitaire" est dissimulé derrière un combat systématique contre les institutions, les partis traditionnels et l’ordre établi. Di Maio et son M5S semblent exister non pas tant pour ce qu’ils sont ou proposent, mais parce qu’ils s’érigent "contre".