Les Italiens votent

Mais le nouveau système électoral, qui combine représentation proportionnelle et scrutin majoritaire à un tour, rend improbable qu'il puisse, de même qu'aucun autre parti, être en mesure de gouverner seul au soir du scrutin .

Bureaux de vote ouverts

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h et fermeront à 23h. Des sondages sortie des urnes seront diffusés dès la fermeture mais il faudra probablement plusieurs heures pour avoir une idée claire du résultat.

D'ores et déjà, une abstention record est pronostiquée. "Personnellement, je vois beaucoup de confusion, beaucoup de perte de repères autour de nous. Et ensuite beaucoup de dégoût, pour être honnête, envers la politique, les hommes politiques", commentait ainsi samedi Giuseppe, originaire du sud de l'Italie, et en déplacement à Florence.