Quand les Italiens de Belgique plébiscitent le parti perdant de Matteo Renzi

→ le parti de Matteo Renzi, le Parti démocrate, arrive premier en Belgique → la coalition de droite composée de la Ligue, Forza Italia et Frères d'Italie (23,06% à la Chambre et 21,11% au Sénat) arrive en deuxième position → le Mouvement 5 Etoiles (15,26% à la Chambre, 15,69% au Sénat) clôt de top 3.

La Belgique comptait environ 230.500 électeurs italiens potentiels pour la Chambre des députés (plus de 18 ans) et près de 209.000 pour le Sénat (plus de 25 ans). Officiellement, on dénombre quelque 300.000 Italiens en Belgique