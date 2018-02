Silvio Berlusconi, le phénix de la politique italienne

Ce paladin d’une "Italy first", souverainiste, eurosceptique et libérée de l’immigration illégale, nourrit, en effet, l’ambition, pas si secrète, de devenir Premier ministre. Enfant de la politique, Salvini, né à Milan en 1973, est militant de la Ligue depuis ses 17 ans. Maîtrisant à la perfection l’art de la dialectique, il enflamme ses partisans avec un langage d’une simplicité et d’une efficacité désarmantes.

Député européen, il condamne l’Union pour "l’erreur de l’euro" et pour avoir abandonné l’Italie face à la gestion de la question migratoire. "Dans l’Italie que je veux diriger, les règles seront respectées, et tous ceux qui n’ont pas de permis de séjour seront réexpédiés chez eux", lance-t-il inlassablement.

Or, en se présentant comme le gardien acharné d’une légalité à reconquérir, Salvini n’hésite pas à faire l’amalgame entre les clandestins et les délinquants…. en alimentant ainsi la fureur de ses militants. Il flirte volontiers avec l’extrême droite avec laquelle il partage les accents nationalistes, et n’hésite pas à "oublier" le "Nord" de sa Ligue afin de séduire aussi tous les électeurs de l’Italie du centre et du Sud.

Ses adversaires pourraient tout lui reprocher… sauf d’avoir péché par incohérence. Son parcours politique est linéaire et limpide et ses slogans sont restés essentiellement les mêmes depuis ses premiers pas avec la Ligue. On peut donc imaginer que, s’il obtenait le pouvoir, il maintiendrait toutes ses virulentes promesses, comme celle de fermer immédiatement tous les centres musulmans illégaux de la péninsule.