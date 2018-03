Trois scénarios pour les marchés après les élections italiennes

En attendant, on observe jusqu’à présent une grande stabilité des indices italiens, aussi bien sur le marché des actions que sur celui des obligations . Pourtant, aucune des hypothèses les plus probables relatives au résultat de l’élection ne réjouit les investisseurs. Une victoire du M5S alimenterait les craintes à cause du profil eurosceptique du parti, même si celui-ci a tenté de minimiser cet aspect dernièrement.