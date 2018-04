Un mois après les élections, l'Italie navigue en plein brouillard

Le rébus politique que le Président est appelé à résoudre, avec la sagesse d’un moderne Salomon, est de taille. Le dernier rendez-vous électoral a, en effet, marqué l’inexorable essoufflement des vieux partis du centre , et la victoire des rhétoriques populistes du Mouvement 5 étoiles , dirigé par le jeune Luigi Di Maio (33% des voix), et de la Ligue de Matteo Salvini (17% des voix).

Aucune force politique n’a, pourtant, obtenu la majorité pour gouverner, et les semaines tourmentées qui ont suivi le scrutin prouvent qu’aujourd’hui, tout scénario est encore possible mais aussi hautement improbable.

Le "mariage" entre les deux gagnants, le M5S et la Ligue, semblait, en effet, inimaginable la veille du vote. Di Maio et Salvini ont, néanmoins, entamé des pourparlers directs sur les programmes de leurs formations, calibré leurs ambitions respectives et jeté les bases d’une entente presque cordiale, bien que toujours précaire. "Je parle désormais plus à Di Maio qu’à ma mère," a récemment lancé Matteo Salvini.