Une Italie ingouvernable?

Les élections italiennes de dimanche représentent le rendez-vous électoral de cette année qui semble le plus préoccuper les Européens. "Je suis davantage inquiet du résultat des élections italiennes que de celui du référendum interne du SPD", a récemment révélé Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.

Le scénario que Juncker, ainsi que tous les partenaires de Rome au sein de l’Union, craignent est, en effet, la constitution d’un gouvernement fragile , non-opérationnel et éphémère, qui risquerait de transformer l’Italie en un pays ingouvernable et en un allié imprévisible.

Décodage d’un processus électoral potentiellement explosif.

Vivement critiquée, notamment par le Mouvement 5 étoiles, elle est fondée sur un système complexe qui rend difficile l’émergence d’une majorité forte et soudée. Deux tiers d’élus sont choisis au scrutin proportionnel et un tiers par le biais d’un scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Afin d’obtenir une majorité parlementaire, une formation politique ou une alliance de partis devrait recueillir au moins 41% des voix. Or à deux jours du scrutin, aucun des trois pôles – centre gauche, M5S et centre droit – ne semble être en mesure d’atteindre ce score.

Populiste, viscéralement antisystème et affichant une forte aversion vis-à-vis de Bruxelles, cette formation a longtemps écarté la possibilité d’une quelconque alliance mais semble maintenant ouvrir la porte à une "Grosse Koalition" à l’italienne avec La Ligue du Nord de Matteo Salvini, voire le centre gauche. Se présentant comme le garant de la probité, le M5S est aujourd’hui éclaboussé par des scandales concernant certains de ses représentants.

Le Parti démocrate (PD) de Matteo Renzi et Paolo Gentiloni arrive au prochain scrutin affaibli par des mois de dissensions internes et une scission qui s’est soldée par la formation d’un nouveau parti, à gauche de la gauche, Liberi e Uguali, dirigé par le président du Sénat, Pietro Grasso (6-7% des intentions de vote).

Crédité d’à peine 20-25% des votes, le PD pourrait être tenté par une audacieuse alliance avec Silvio Berlusconi et ses alliés, voire avec le M5S. Mais à ce stade, tous les intéressés dissimulent leurs vraies intentions.

Le revenant Silvio Berlusconi pourrait devenir le moteur d’une grande coalition de centre droit regroupant Forza Italia, la Ligue de Matteo Salvini et le parti vigoureusement nationaliste Fratelli d’Italia. Cette formation est annoncée en tête des derniers sondages avec un score compris entre 34 et 38%. Ces trois partis, avec des discours qui demeurent différents, désignent cependant l’immigration comme étant la cause principale des problèmes de la péninsule.