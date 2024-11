Résultats élections américaines 2024 | Donald Trump élu président des États-Unis, les leaders mondiaux le félicitent

Donald Trump tenait donc la recette de la victoire, et ni ses excès ni l'offre de stabilité que proposait Kamala Harris n'auront suffi à le faire dérailler de sa course vers un second mandat de président des États-Unis. La mobilisation des démocrates pour le respect de la démocratie et des droits des femmes n'aura pas fait le poids face à la demande de changement d'un électorat trumpiste remonté contre la hausse du coût de la vie et conquis par la promesse que tous les problèmes seront réglés.