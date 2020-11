Antony Blinken, un francophone pour diriger la diplomatie de Joe Biden

Sur la fameuse photo de la salle de crise de la Maison-Blanche, prise le 2 mai 2011 au moment où Barack Obama suit en direct le raid destiné à éliminer Oussama Ben Laden, on se souvient des visages tendus de l’ex-président américain, de celui de son vice-président, Joe Biden , et de celui de sa secrétaire d’État, Hillary Clinton . Un autre personnage sur cette photo va devenir visage familier à travers le monde: il s’agit d’ Antony Blinken , alors conseiller adjoint à la Sécurité nationale sous l’administration Obama.

Près d’une décennie plus tard, le président élu Joe Biden a annoncé lundi les noms de ceux qui occuperont les postes les plus importants de son administration. Et ce malgré un processus de transition bloqué de facto par l’administration sortante. Donald Trump refuse toujours d’admettre sa défaite.

Antony Blinken sera nommé secrétaire d’Etat, l’un des postes les plus prestigieux du gouvernement aux États-Unis. Ce choix signale que le démocrate souhaite voir un homme de confiance diriger la diplomatie américaine. Les deux hommes, des centristes pragmatiques, se côtoient depuis plus de 20 ans . Pendant la campagne présidentielle, c’est lui qui a conseillé le candidat Biden sur les questions de politique étrangère.

Diplomate de carrière, fils et neveu de diplomates, Antony Blinken fait partie du Conseil de sécurité nationale du président Bill Clinton entre 1994 et 2001 avant de démissionner pour travailler à la commission des affaires étrangères du Sénat, dirigée à l’époque par Joe Biden. Quand celui-ci devient vice-président, en 2008, il en fait son conseiller à la sécurité nationale.

Francophone

Ce père de famille de 58 ans parle couramment le français. Son beau-père était Samuel Pisar, un avocat et écrivain franco-américain qui fut l’un des plus jeunes survivants de la Shoah. Antony Blinken a vécu et étudié à Paris, au lycée international Jeannine Manuel puis à la fac de droit, avant de terminer son éducation aux États-Unis où il décroche des diplômes à Harvard et à l’école de droit de l’université Columbia.